К свиному легкому не стоит относиться пренебрежительно, поскольку, если знать, как его правильно приготовить, то можно накормить семью сытно, вкусно и недорого. Блюда получаются легкими в прямом смысле слова, поскольку не отягощают желудок. Еще одно несомненное достоинство — продукт обладает низкой калорийностью, поэтому вам не придется сдерживать себя, чтобы попросить добавки.

Блюда годятся для диетического питания, поэтому привлекательны для тех, кто заботится о здоровье и хорошей фигуре. Они вкусны как в холодном, так и в горячем виде. Предлагаю пополнить свою кулинарную копилку хотя бы 2-3 интересными рецептами из свиного легкого.

Как правильно сварить свиное легкое

Готовить блюда из легкого довольно просто, но, поскольку его предварительно нужно отварить, необходимо знать, как это сделать правильно. А это наука, которую стоит изучить во всех подробностях.

Понадобится:

Свиное легкое – 1 кг.

Лук – головка.

Душистый перец – 3 горошины.

Лаврушка – 3 листа.

Черный перец – 3 горошины.

Соль – по вкусу (примерно чайная ложка).

Растительное масло.

Как сварить:

Замороженные легкие перед варкой должны полностью оттаять при комнатной температуре или на полке холодильника. Размороженный продукт очистите от всего лишнего, обязательно вырежьте крупную трахею. Легкое своеобразно по своей структуре, поэтому, чтобы полностью избавиться от крови, его непременно нужно вымочить в холодной воде. Для этого нарежьте его кусками поменьше, залейте водой на пару часов. Затем хорошенько промойте под проточной водой. Достаточно вымоченные кусочки станут бледно-розовыми. Сложите куски в объемную кастрюлю, налейте воды, но не доверху, поскольку легкое, оправдывая свое название, сразу всплывет. Это не должно вам беспокоить. Вскоре кусочки, пропитавшись водой, опустятся на дно. Поставьте на плиту вариться. Поле закипания бульона, обязательно удалите пену. Забросьте лук, горошины перца, лавровый лист. Посолите. Сбавьте огонь до минимума. Варите при тихом бурлении 30-60 минут. Время варки зависит от величины кусков продукта, целое легкое придется готовить до 2 часов. Обязательно поворачивайте кусочки, чтобы они проварились равномерно. В процессе варки легкое уменьшится в размере, потяжелеет. Чтобы проверить готовность, проткните кусок ножом. Выделившийся сок будет прозрачным. Выключите конфорку, достаньте продукт, слегка охладите. Опытные хозяйки остужают мясо под прессом. Тогда оно станет более плотным.

Совет! Во время вымачивания куски легкого всплывают, оправдывая свое название. Накройте их тарелкой и придавите грузом. Не забывайте часто менять воду.

Как приготовить тушеное свиное легкое в мультиварке

Сварить продукт в мультиварке очень удобно и легко. Необходимо лишь правильно выбрать режим и точно знать, сколько варить легкое до готовности. Предлагаю рецепт тушеного с овощами субпродукта.

Необходимо:

Субпродукт – 500 гр.

Лук – головка.

Помидоры – 200 гр.

Морковка, крупная.

Болгарский перец.

Вода – 200 мл.

Растительное масло – 40 мл.

Приправы для свинины, соль, перец.

Приготовление:

Вымочите продукт, нарежьте кусочками 3 см. Ошпарьте помидоры, снимите кожуру, порежьте кубиками произвольного размера. Вырежьте семенную часть из болгарского перца, настрогайте мякоть соломкой. Покрошите луковку кубиками, крупно потрите морковку. Налейте в чашу мульти масло, установите режим «Жарка». Обжарьте сначала лук с морковью. Спустя 5 минут добавьте перец с томатами. Готовьте еще 5 минут, не закрывая крышки и часто помешивая. Положите в чашу кусочки субпродукта, влейте воду, приправьте специями, посолите. Размешайте. Поставьте мультиварку на «Тушение», установите таймер на 1 час.

Свиное легкое, жареное с луком на сковороде

Жареное легкое по вкусу, как грибы. В советское время мы так и называли блюдо: «фальшивые грибочки».

Возьмите:

Субпродукт – 400 гр.

Лук – 2 головки.

Чеснок – 3 зубка.

Морковка.

Томатный сок – 1,5 стакана.

Подсолнечное масло.

Как пожарить:

Отварите продукт, как рассказано выше. Охладите, положив на разделочную доску и накрыв другой. Сверху установите гнет. Нарежьте соломкой в 0,5 см., выложите жариться в раскаленное масло. Сразу забросьте тертую крупной стружкой морковку, порезанную кубиками луковицу, измельченный чеснок. Жарьте четверть часа, постоянно помешивая. Налейте томатный сок, дождитесь закипания. Прикройте крышкой, тушите на тихом огне 10 минут. После снимите крышку, продолжайте тушение еще 7 минут, чтобы сок выпарился.

Вкусное свиное легкое в сметане

Беспроигрышный вариант, если хотите, чтобы блюдо понравилось всем, без исключения.

Берем:

Легкое – 1 кг.

Лук – 1-2 головки (можно больше).

Сметана – 150-200 гр.

Соль, приправы по вкусу, черный перец.

Подсолнечное масло.

Пошаговый рецепт:

Отварите субпродукт, чуть охладите. Порежьте кусочками произвольного размера.

Сделайте сметанный соус, заправив сметану приправами по желанию. Я обычно беру готовые специи для свинины из пакетика. Обязательно посолите и разбавьте небольшим количеством воды.

Покрошите лук кубиками. Любитель овоща могут не ограничивать себя в количестве, легкое очень дружит с луком.

Налейте на сковородку масло, выложите луковые кубики. Обжаривайте, часто помешивая, на полном огне, пока кубики не станут прозрачными.

Выложите на сковороду порезанный субпродукт. Перемешайте. Обжаривайте до желаемой степени обжарки. Если любите поджаристые кусочки, готовьте дольше.

Залейте блюдо сметанным соусом, перемешайте. Когда соус закипит, сбавьте огонь до минимума.

Готовьте, часто помешивая, в течение 10-15 минут.

Салат из свиного легкого (как грибы)

Можно подавать как теплый салат, но вкусно получится и в охлажденном виде.

Возьмите:

Легкое – 500 гр.

Морковка – 120 гр.

Лук – столько же.

Грибной бульонный кубик – парочка.

Подсолнечное масло.

Пошаговый рецепт:

Залейте вымоченный продукт водой, посолите, поставьте вариться.

После закипания варите на малом огне до готовности. После достаньте, остудите.

Покрошите продукт мелкими кубиками.

Натрите морковь на терке с крупными ячейками.

Нашинкуйте луковицу маленькими кубиками.

Плесните на сковороду немного масла, начните обжаривать лук.

Спустя 3-4 минутки добавьте морковь. Жарьте овощи до приятной румяности.

Выложите легкое. Продолжайте обжаривать вместе в течение 3-5 минут.

Раздробите бульонные кубики, заправьте блюдо. Солить не нужно. Прожарьте еще 5 минут, затем выключите конфорку.

Хе из легкого (видео)

Очень вкусная холодная закуска для праздничного стола или семейного ужина.

Жаркое из свиного легкого с картошкой и грибами в горшочках

Великолепное блюдо для ужина. Можно готовить в кастрюле, казане, горшочках.

Ингредиенты:

Отварное легкое – 200 гр.

Картошка – 400 гр.

Шампиньоны – 200 гр.

Луковица.

Морковка.

Чеснок – 2 дольки.

Бульон (вода) – 400 мл.

Приправы для свинины, соль, перец.

Растительное масло по необходимости.

Петрушка.

Технология приготовления:

Сварите легкое, поделите кусочками средней величины. Почистите картошку, порежьте кубиками. Нарежьте морковку кружочками, измельчите кубиками лук. Пропустите зубчики чеснока через пресс. Грибы настрогайте пластинами. Порубите веточки петрушки. Обжарьте легкое, переложите в миску. На освободившейся сковороде пожарьте лук, затем, когда кубики станут прозрачными, добавьте грибы. Соедините грибы с легким, перемешайте. Распределите по горшочкам жареные грибы с луком и мясом. Сверху выложите картофель, морковку. Далее идет чеснок, зелень. Все слои обязательно присаливайте и посыпайте приправами. Разлейте бульон или воду. поставьте в холодную духовку. Время приготовления – 35-40 минут при температурном режиме 200 о С.

Как сделать фарш из легкого

Свиное легкое частенько используют в качестве начинки для пельменей, пирожков, блинчиков, фаршировки перцев, макарон по-флотски, картофельных запеканок, лазаньи. Для этого понадобится сделать фарш. Как его приготовить, чтобы он получился вкусным и сочным?

Отварите субпродукт, как это рассказано выше, охладите. Слегка обжарьте лук, измельченный кубиками, на сковороде с маслом. Лука не жалейте, он сделает фарш сочным. Пропустите легкое через мясорубку вместе с жареным луком (или поработайте блендером). Посолите, поперчите и хорошенько перемешайте.

Как приготовить котлеты из легкого

Можно приготовить обычные котлеты, но я предлагаю более интересный вариант – с плавленым сыром.

Берем:

Легкое – 400 гр.

Мясной фарш – 400 гр.

Яйца – 4 шт.

Плавленый сыр – 2 шт.

Лук – 2 головки.

Чесночные зубчики – 3 шт.

Растительное масло, черный перец, соль.

Как пожарить:

Прокрутите сваренное до готовности легкое через мясорубку вместе с луком. Смешайте полученный фарш с мясным (из свинины, курицы). Вбейте одно яйцо, добавьте пропущенный через пресс чеснок, перец, соль. Тщательно вымешивайте фарш до однородности. Разбейте в небольшую плошку оставшиеся яйца, взбейте вилкой. Добавьте потертый в крошку плавленый сырок, размешайте. Сформируйте из фарша овальные котлетки, окуните их в яичную смесью Обжарьте на сковороде с обеих сторон до красивой аппетитной корочки.

Жареные свиные легкие в соевом соусе

Соевый соус прочно поселился в наших рецептах, придавая блюдам пикантность и остроту.

Потребуется:

Легкое – 500 гр.

Лук – 100 гр.

Чеснок – 2 дольки.

Соевый соус – 40 мл.

Вода – сколько понадобится.

Растительное масло – по необходимости.

Перец, соль.

Как готовить:

Поделите продукт на части, сначала вымочите, затем сварите до готовности в подсоленной воде. Уложите сваренный кусок на разделочную доску, накройте второй доской, установите груз. Когда мясо остынет, нарежьте брусочками в 1,5 см. Нашинкуйте луковую головку кубиками, измельчите в крошку чеснок. Обжарьте овощи на сковороде. Когда чеснок начнет издавать характерный запах, выложите нарезку легкого. Жарьте 7-10 минут, часто помешивая содержимое. Влейте соевый соус, продолжайте обжаривать, пока соус почти выпарится.

Видео-рецепт: легкое по-восточному

Необычный вариант блюда, но тем заманчивее попробовать его, приготовив в домашних условиях. Приятного аппетита, пусто на вашем столе будут только самые вкусные кушанья из свиного легкого.